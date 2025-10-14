edición general
5 meneos
70 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Un influencer va a comer pulpo a Galicia y desata la polémica con lo que le sirven: "Vengo de la ciudad y el pulpo es de Huelva"

El conocido influencer Víctor Prous ha generado controversia durante su visita a las fiestas de San Froilán en Galicia, donde acudió con la intención de probar el auténtico pulpo gallego. Sin embargo, su experiencia no fue la esperada, ya que en varios puestos le informaron que el pulpo que se sirve en la feria procede de Huelva, lo que le causó malestar. En un video difundido en redes sociales, Prous muestra su decepción y cuestiona la procedencia del producto: "Vengo de Madrid a posta y espero encontrarme un pulpo gallego. Estoy en las...

| etiquetas: influencer , pulpo , galicia , huelva
4 1 11 K -6 actualidad
27 comentarios
4 1 11 K -6 actualidad
Comentarios destacados:    
Xenófanes #7 Xenófanes
Si quiere pulpo gallego no lo va a encontrar a 16 € la ración.
5 K 48
alfema #20 alfema
Pulpo gallego queda muy poco, por la sobreexplotación y porque se va de las aguas gallegas que se están calentando hacia aguas más frías.

El pulpo que invade Inglaterra se celebra en Galicia: ahora las lonjas gallegas están recibiendo el doble de cantidad
2 K 36
#23 Martillo_de_Herejes
#20 Los berberechos han desaparecido de Cantabria. Los que se venden en la lonja de Santander son gallegos.
0 K 7
Gadfly #1 Gadfly
Irrelevante es poco
3 K 32
pablicius #3 pablicius
Este influencer no me influye...
1 K 29
pitercio #18 pitercio
En "influencer" he dejado de leer.
0 K 12
pip #6 pip *
No le han mentido, ha preguntado y le han dicho que es de Huelva. Qué problema hay con los pulpos de Huelva.
0 K 12
Veo #8 Veo
#6 La crítica no es que el pulpo sea de Huelva (que doy fe que está tremendo), es que no es local.
0 K 8
DraWatson #13 DraWatson
#8 es que... hace muchos años que Lugo no produce pulpo (varios miles o millones, para ser exactos)
0 K 7
pip #16 pip
#8 ya, pero es que no le han mentido. Si se hubiese quedado en Madrid igual ahí si que hay. Pagando bien, pero hay.
0 K 12
Veo #17 Veo
#16 Vuelvo a repetir, la crítica es que no es local, no que sea de Huelva ni que le hayan mentido.
0 K 8
tusitala #14 tusitala
#6 Que cuando te los vas a comer te hacen un chiste malo y se ríen solos.
0 K 10
devilinside #2 devilinside *
Hostia, de Huelva, que no se queje, que podría ser marroquí. Y aun por encima, le avisaron
0 K 11
DraWatson #9 DraWatson *
#2 vete a saber lo que dice cuando sepa de donde viene el aceite y el pimentón.
0 K 7
devilinside #12 devilinside
#9 El aceite puede venir de Ourense, que lo sacan allí (aunque por el precio al que lo cobran, lo dudo mucho)
0 K 11
DraWatson #19 DraWatson *
#12 ya puestos, también podría ser el pimentón... pero la producción es poca y el precio es alto.

www.lospimientosdepadron.com/es/inicio/21-pimenton-variedad-padron-bot
1 K 18
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#2 Es que seguramente es marroquí, traído por un barco de Huelva.
2 K 30
devilinside #24 devilinside *
#21 Es una posibilidad que se me ha pasado por la cabeza, pero en Huelva se pesca pulpo local, y voy a dar un voto de confianza al respecto. De todas formas, hablando con pulpeiras me decían que el marroquí es más fácil de hacer, al venir de fondo de arena y no de rocas, porque es más blando de origen
0 K 11
#4 capitan.meneito
Lo van a pescar para tí, jilipollas.
0 K 10
tdgwho #5 tdgwho
Es que el pulpo no florece a en esta época
0 K 10
DraWatson #11 DraWatson
#5 y menos en Lugo.
0 K 7
#27 sliana
menudo paleto. todo el mundo sabe que el mejor pulpo esta en madriz
0 K 7
#25 Tiranoc
Le va a caer la del pulpo como le reconozcan en Galicia.
0 K 7
#22 Martillo_de_Herejes
Y seguramente será incapaz de distinguir un pulpo de las Rías Baixas de uno congelado y traído de Chile.
0 K 7
aruleno #10 aruleno
Es pulpo a la Gallega, no pulpo de galicia. Pero el hombre no da para más.
0 K 7
devilinside #15 devilinside
#10 Es pulpo a feira, que no lleva cachelos
1 K 20
Eibi6 #26 Eibi6
#10 él pulpo a la gallega se toma en Madrid no en Galicia :troll:
0 K 9

menéame