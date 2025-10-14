Un influencer va a comer pulpo a Galicia y desata la polémica con lo que le sirven: "Vengo de la ciudad y el pulpo es de Huelva"

El conocido influencer Víctor Prous ha generado controversia durante su visita a las fiestas de San Froilán en Galicia, donde acudió con la intención de probar el auténtico pulpo gallego. Sin embargo, su experiencia no fue la esperada, ya que en varios puestos le informaron que el pulpo que se sirve en la feria procede de Huelva, lo que le causó malestar. En un video difundido en redes sociales, Prous muestra su decepción y cuestiona la procedencia del producto: "Vengo de Madrid a posta y espero encontrarme un pulpo gallego. Estoy en las...