Un influencer republicano se infiltró en una marcha en contra de Trump y fue agredido por los manifestantes

Se trata de Jake Lang, un creador de contenido a favor del presidente estadounidense que había organizado una pequeña “contra marcha” antiislam, antisomalí y a favor de ICE en los alrededores. Además, compartió en sus redes sociales su intención de “quemar un Corán” en las escaleras del Ayuntamiento. Sin embargo, su medida no fue bien recibida y, tal como muestran las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, el influencer de derecha tuvo que abandonar las inmediaciones en medio de agresiones, golpes e insultos.