Un influencer republicano se infiltró en una marcha en contra de Trump y fue agredido por los manifestantes

Se trata de Jake Lang, un creador de contenido a favor del presidente estadounidense que había organizado una pequeña “contra marcha” antiislam, antisomalí y a favor de ICE en los alrededores. Además, compartió en sus redes sociales su intención de “quemar un Corán” en las escaleras del Ayuntamiento. Sin embargo, su medida no fue bien recibida y, tal como muestran las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, el influencer de derecha tuvo que abandonar las inmediaciones en medio de agresiones, golpes e insultos.

Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
No era el más listo de su clase :shit:
#3 txepel
El mundo sería un poco mejor si en lugar de aupar a esta gente como víctima y mártir de la causa de turno todos, incluyendo los suyos, le dijeran “ya, normal, por gilipollas”.
Cabre13 #6 Cabre13 *
Es decir, que una persona con historial de ir a manifestaciones en las que hay violencia y acude a ellas equipado para dicha violencia se ha encontrado con que le han agredido cuando ha intentado infiltrarse entre la gente con la que pretendía enfrentarse.
Aquí podéis verle en el intento de toma del capitolio del 2021, por si alguno tiene alguna duda sobre qué tipo de activista es.
www.sullivantimes.com/post/editorial-jake-lang-trying-to-revise-histor  media
Battlestar #4 Battlestar
En este caso también esta feo culpabilizar a la victima? O puedo decir tranquilamente que eso le pasa por gilipollas?
#5 txepel *
#4 No son excluyentes. Es víctima de la somanta de hostias que parece le ha caído y también es un gilipollas attentionwhore.

Atención médica, resarcimiento legal y al cajón de frikis irrelevantes.
#2 sald64059
Pues normal, no?
