Influencer español declara que las mujeres deben “someterse” a los hombres  

Un conocido influencer español ha vuelto a levantar la polémica tras difundir un discurso que recuerda al nacionalcatolicismo, afirmando que las mujeres deberían “someterse” a los hombres. En este vídeo analizamos sus declaraciones, el trasfondo ideológico que esconden y por qué este tipo de mensajes son un retroceso para la igualdad y los derechos sociales.