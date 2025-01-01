edición general
4 meneos
65 clics
Influencer español declara que las mujeres deben “someterse” a los hombres

Influencer español declara que las mujeres deben “someterse” a los hombres  

Un conocido influencer español ha vuelto a levantar la polémica tras difundir un discurso que recuerda al nacionalcatolicismo, afirmando que las mujeres deberían “someterse” a los hombres. En este vídeo analizamos sus declaraciones, el trasfondo ideológico que esconden y por qué este tipo de mensajes son un retroceso para la igualdad y los derechos sociales.

| etiquetas: influencer , nacional catolicismo , machismo
3 1 6 K 13 ocio
18 comentarios
3 1 6 K 13 ocio
Comentarios destacados:    
Sandman #7 Sandman
"Un conocido influencer..."

Si, en su casa.
5 K 85
Khadgar #8 Khadgar
#7 A la hora de comer.
1 K 27
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#8 Creo que ni eso.
0 K 12
Pertinax #2 Pertinax
Al único que conozco de todos los que aparecen en el enlace es a Antonio Lobato.
1 K 30
antesdarle #14 antesdarle
#2 debe acojonar ir a por el coche y toparte con él  media
1 K 30
#16 chochis
#2 antonioooo lobatoooo
1 K 30
#5 Pivorexico
Come jamón ?
1 K 27
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Y le funciona, para que le hagan caso, mira hasta lo han mandado a meneame.
0 K 16
MellamoMulo #4 MellamoMulo
#3 en este vídeo no se debate sobre si le funciona o no, aunque tampoco creo que salir en Meneame sea un éxito para él. El debate va más sobre exponer que tipo de discursos se están divulgando en RRSS creo
1 K 27
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 DIgo que le funciona para que le hagan caso, para llamar la atención, para obtener visualizaciones, y que alguien lo traiga a meneame es un síntoma de que tiene visibilidad, que es para lo que hace los vídeos esta gente, presumiblemente.

Denunciar el discurso de una persona irrelevante, dándole publicidad para que más gente lo vea, me parece cotraproducente.
0 K 16
Malinke #10 Malinke
#6 puede que sólo sea para obtener visualizaciones, pero mucha gente les sigue.
0 K 10
MellamoMulo #12 MellamoMulo
#6 eso sí es verdad. Unos dirían que no hay que darle visibilidad a su discurso, otros que hay que exponerlo para que el hedor de su discurso llegue a padres y figuras con ascendencia sobre los jóvenes y se den cuenta de lo que consumen muchos adolescentes
0 K 12
antesdarle #17 antesdarle
#12 bueno los padres del resto no se, pero los suyos está claro que se desentendieron hace años xD
0 K 11
Pablosky #1 Pablosky
¿Solo 1? Ojalá fuera solo 1.
0 K 12
Alakrán_ #15 Alakrán_
Lo que necesita un imbécil que dice tonterías es casito y más visitas.
Un plan sin fisuras.
0 K 11
#18 tpm1
12 minutos dando la chapa, casi que prefiero ver los videos del influencer.
0 K 10
Cantro #9 Cantro
Cada vez que veo "escándalo", "arden las redes" o similares... "no recomendar canal"

Lo siento, cuando un titular busca la respuesta emocional me toca los huevos. Y hacerle publicidad al mamón ese es como para que este se lo haga mirar.
0 K 10
#13 fremen11
Un conocido in fluen cel.......
0 K 9

menéame