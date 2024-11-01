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La inflación en Estados Unidos se disparó hasta el 3,8% en abril mientras la guerra con Irán sigue haciendo subir los precios [ENG]

La inflación en Estados Unidos se disparó hasta el 3,8% en abril mientras la guerra con Irán sigue haciendo subir los precios [ENG]

La inflación en Estados Unidos subió hasta el 3,8% en abril, mientras la guerra en Oriente Medio seguía impulsando los precios de la energía y el coste de la vida para los estadounidenses. Los precios aumentaron un 3,8% durante el último año, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el mayor incremento desde 2023. Esta es la segunda medición oficial del índice de precios al consumo, que mide el precio de una cesta de bienes y servicios, desde el inicio de la guerra con Irán.

| etiquetas: inflación , estados , unidos , precios , guerra , iran
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1 comentarios
9 1 0 K 103 actualidad
#1 covacho
Cocolisto la ha enviado en castellano, por si lo preferís
www.meneame.net/go?id=4177408
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menéame