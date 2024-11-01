La inflación aún podría ser mayor: la rebaja fiscal a los carburantes y la generación de renovables frenan la mayor subida en cuatro años

Según la patronal de gasolineras, este viernes el diésel se sitúa en 1,77 euros el litro, 24 céntimos menos en comparación con el precio si no se hubieran aprobado las medidas. Y lo mismo con la gasolina. En este caso, la diferencia sería de 29 céntimos el litro. Las frutas y verduras lideran los incrementos del último mes: "Ha subido bastante la judía verde, los pimientos y los tomates". El INE aclara que esta subida no está relacionada con la luz gracias a la mayor cantidad de energía renovable generada y la bajada de impuestos de la electric