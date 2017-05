¿Inflación al 3%? Puro espejismo temporal

La inflación máxima en este 2017 la hemos tenido en febrero, un 3%, a partir de ahora ésta bajará. Así de tajante lo afirmo. No porque sea un atrevido, sino porque llevamos dos años bastante excepcionales. Aunque desde el 2015 el Banco Central Europeo haya incrementado su balance lo equivalente a 2 veces el PIB español, las altas inflaciones vividas desde inicio de año no han venido para quedarse. Como la gestación de una tormenta perfecta, el crudo no fue el único ingrediente. Se le sumó el precio de la electricidad