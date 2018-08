Infiltrado un mes en grupos de WhatsApp de anoréxicas y bulímicas

Consejos para vomitar, chicas recomendando no comer, frases como "nosotras somos así y somos conscientes" refiriéndose a la anorexia... A medida que sigo las conversaciones son más y más duras. Literalmente me crean malestar. Paso el resto del día con mis amigos y sin querer me vuelvo monotema con ellos. No dejo de contarles lo que estaba leyendo en el grupo, cada detalle, cada cosa que simplemente me vuela la cabeza. Lo que más me impacta es la naturalidad con la que hablan de meterse dedos en la garganta.