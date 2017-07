El infierno de los menores que viven en hogares a cargo del Estado en Chile

Cristian (nombre ficticio) le muestra a la persona que tiene al frente su boca con dos dientes menos. "Me metió a la ducha fría con ropa, me empujó muy fuerte. Yo me resbalé adentro del baño, me golpeé y se me salieron dos dientes", le explica a la profesional que lo entrevista por acusaciones de maltrato. Cristian tenía sólo 10 años. Estaba internado en uno de los centros del Servicio Nacional de Menores de Chile (Sename) y la persona de la que habla es uno de los adultos que cuida y contiene a los niños.