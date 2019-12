El infierno de los inocentes encarcelados en Estados Unidos

Más de 2.500 presos han quedado libres en 30 años en EEUU tras probarse su inocencia. Dos de ellos comparten su historia. Juan Meléndez, de 68 años, afirma que en prisión “hay mucha gente inocente”. Damon Thibodeaux tenía 22 años cuando fue condenado a muerte por violar y asesinar a su prima Crystal Champagne, de 14. El análisis forense concluyó que Crystal no fue violada. También que no había muerto de la forma en que Damon había confesado. No importó.