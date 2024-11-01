El infierno en las cárceles israelíes: niños asesinados de inanición y debate sobre recuperar la horca

La coalición de Benjamin Netanyahu ha colocado la pena de muerte en el centro del debate penitenciario y judicial israelí. El Comité de Seguridad Nacional de la Knéset aprobó esta semana el proyecto de ley impulsado por la ultraderecha de Itamar Ben Gvir para enviarlo a las votaciones finales en el pleno. El texto abre la puerta a ejecutar a condenados por terrorismo y ha reactivado una discusión que en Israel llevaba décadas fuera del marco penal ordinario. La novedad no llega en un vacío: aterriza cuando siguen creciendo las denuncias sobre e