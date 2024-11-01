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El infierno en las cárceles israelíes: niños asesinados de inanición y debate sobre recuperar la horca

El infierno en las cárceles israelíes: niños asesinados de inanición y debate sobre recuperar la horca

La coalición de Benjamin Netanyahu ha colocado la pena de muerte en el centro del debate penitenciario y judicial israelí. El Comité de Seguridad Nacional de la Knéset aprobó esta semana el proyecto de ley impulsado por la ultraderecha de Itamar Ben Gvir para enviarlo a las votaciones finales en el pleno. El texto abre la puerta a ejecutar a condenados por terrorismo y ha reactivado una discusión que en Israel llevaba décadas fuera del marco penal ordinario. La novedad no llega en un vacío: aterriza cuando siguen creciendo las denuncias sobre e

| etiquetas: cárceles , israel , guerra , netanyahu
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6 comentarios
9 2 0 K 112 actualidad
vicus. #6 vicus.
Lo de Israel es para montarle un Núremberg al gobierno Sionazi.
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Nube_Gris #1 Nube_Gris
Espero de verdad con ansia el día en el que la cordura y la justicia se imponga en el mundo y se condene a todos los sionistas que apoyan estas cosas a tatuarse la estrella de david en la frente para que puedan recibir el desprecio de todos los que se encuentren con ellos en cualquier parte del mundo.
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Blackat #5 Blackat
No hablan de recuperar los campos de concentración ? Raro , por qué entienden mucho de esos.

Parece que han cogido los manuales Nazis y los están replicando punto por punto ...
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sotillo #2 sotillo
¿Cárceles? Si, claro, para quedar democrático, menos mal que todo el mundo sabe que son centros de tortura y exterminio, una de las realidades más claras del sadismo de los colonos israelíes
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#3 pirat *
#2 Y de extracción de órganos,
para su negocio del tráfico que no ocultan.
A la gente gentil, nos ven como reservorio.
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#4 BoosterFelix
Es absolutamente horrible, pero estáis enviando una noticia sobre niños que mueren de hambre a un sitio web donde se defiende como un derecho el poderse hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad.
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menéame