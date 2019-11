El infanticidio entre hipopótamos y otras brutales fotos de naturaleza más allá de los documentales

Llega a Madrid una exposición con los finalistas del Wildlife Photographer of the Year 2019, el concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo"Las imágenes muestran el día a día en el mundo de la naturaleza, y este a veces no es tan bonito como lo muestran en los documentales", explica Javier Aznar, finalista de la categoría Retratos de animales.