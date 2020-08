La infame capada del ábside milenario de la ermita de Santa Eulalia de Provençana

¿Qué fue lo que llevó a los constructores de la nueva iglesia de Provenzana a cargarse el milenario ábside del edificio más antiguo de Hospitalet? Realmente no se sabe, ya que no ha quedado constancia documental de cuales fueron las motivaciones que llevaron a semejante desatino, pero ya fuera deliberado, por inconsciencia o por un fallo épico de diseño, la cuestión es que el ábside románico desapareció. Y no es que fuera por falta de tiempo, porque el proyecto de construcción de la nueva iglesia, ya empezó a gestarse mucho tiempo antes.