¿Es inevitable la frustración? Cómo enseñar a aceptar los límites a niños y adolescentes

Para entender a los niños y niñas cuando se frustran tenemos que comenzar con una obviedad: el ser humano no es omnipotente. Ninguna persona lo puede todo. No podemos saberlo todo, poseerlo todo, ni tampoco consumirlo todo. Dicho de otra manera, la experiencia humana es limitada. Y esto se debe a dos motivos: Nuestra propia experiencia corpórea es limitada y tiene unas necesidades que debemos cubrir. Vivimos en sociedad, lo que significa que hay ciertas acciones que, aunque físicamente podamos realizarlas, no podemos hacerlas si queremos.