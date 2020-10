La inesperada conexión entre los aviones transoceánicos y las remolachas

Necesito explicaros como he llegado a esto. Me gusta pensar que todos tenemos nuestras rarezas que nos fascinan de forma virtualmente inexplicable. A mi, sin ir más lejos, me pasa con la remolacha azucarera. La mayor parte del tiempo es una soberana pérdida de tiempo, pero, a veces, leer sobre una remota plantación de 700 acres al sur de Montana te lleva a darte de bruces con datos interesantes: en este caso que las predicciones meteorológicas de los últimos meses están siendo mucho menos precisas y fiables que de costumbre. ¿El motivo? 2020.