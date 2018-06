Inés Madrigal ante el primer juicio por el robo de bebés:"Se ha convertido en el juicio de todos"

Inés Madrigal, denunciante del primer caso de supuesto robo de bebés que llega a juicio, responde a las preguntas en la víspera de que arranque el proceso con el doctor Eduardo Vela en el banquillo de los acusados."Ya se ha convertido en una misión, está claro que Eduardo Vela no me va a decir el motivo por el que yo interpuse esta denuncia hace muchos años con Guillermo Peña,no me va a contar quién es mi madre biológica ni lo que sucedió cuando me separó de los brazos de ella. Dese cuenta de que hay más de 2.000 denuncias archivadas..