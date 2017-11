La industria de la desilusión: qué une a tu móvil, el 'procés' y tu ligue de Tinder

La clave del éxito hoy, al menos a corto plazo, no es cumplir las promesas, sino prometer cosas que no se pueden conseguir. Desilusionar a la gente mueve mucho dinero. El sector de la tecnología ha utilizado frecuentemente este concepto para explicar el lado emocional de todo proceso de innovación. Es posible que este abismo producido por expectativas sobredimensionadas defina la sociedad del siglo XXI, en la que las supuestas mejoras que nos harán más felices no terminan de aparecer y las decepciones se suceden.