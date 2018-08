Debido al éxito de las etiquetas con frases como “Bajo en grasa” o “Light”, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha comunicado esta semana que, a partir de 2018, todos los productos se rotularán con la palabra “Light”. El objetivo es “satisfacer a un consumidor que cada vez más necesita que le digan que lo que come no engorda o no engorda tanto como lo que no lleva la etiqueta con la palabra ‘Light'”.