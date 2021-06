Indultos, amnistia y autodeterminación

Coincido con la ANC cuando denuncia la maniobra del Gobierno con fines nada democráticos y cuando llama a retomar la única vía que deja el Estado, la unilateral. También aciertan al señalar que los indultos no sirven a los exiliados, ni a los miles de represaliados, ni a las libertades, pero no se puede omitir que tampoco es útil el papel jugado por la ANC al no llamar a defender en las calles la victoria del referéndum...