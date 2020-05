Individuo y sociedad, en torno al Covid19, II

Me llamó en estos días un hombre al que conocí hace años, me dijo que llevaba tiempo estudiándose a sí mismo, que se sentía bien con su soledad pero que no había conseguido vincularse a nadie. Invertía horas hablando por internet con gentes tan solas y desencantadas como él. Sentía qué algo le faltaba. La soledad y la incomunicación, desgraciadamente frecuentes en nuestras familias y sociedades, tiene dimensión de plaga,