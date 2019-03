Indios frente a un espejo: tu indignación alimenta a tus peores enemigos  

La cercanía de las elecciones remueve el aire estancado y esparce el característico aroma a mierda de la propaganda política intensificada. No son más que picos en la gráfica porque la propaganda no descansa, pero cuando se acerca la votación, la idea obsesiva que nos ronda la cabeza a unos cuantos se hace nítida: los partidos no son organizaciones al servicio de la ciudadanía. No trabajan para resolver nuestros problemas, se dedican a detectar con estudios sociológicos nuestras diferencias y luego dedican todos sus recursos para agrandarlas.