¡Indignante! Un trabajador español en Holanda, con nómina en negativo

Alejandra Andrade recibe un mensaje de denuncia de un chico español que trabaja en Holanda, no tienen nada de dinero y tiene miedo que le echen del alojamiento. “Ahora mismo no tengo dinero, nada, nada… ni para comer”, aseguraba Santi que apenas tiene 18 años. “Esto es una pasada, me ha llegado hasta una nómina en negativo, encima les debo a ellos dinero”, decía resignado. “Ahora dependo de mis amigos y solo como un plato al día”, comenta Santi ante el asombro de Alejandra. A los dos día, el joven tuvo que pedir dinero a sus padres para volver