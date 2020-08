El indignante anuncio de una madre que busca canguro para sus hijos

La oferta indica que la persona contratada trabajará de 6:30 a 18:00 y que cobrará 100 dólares a la semana. Pero la cosa va más allá: “deberá proveer comida (solo comida vegana orgánica), no fumará y deberá entregar el informe de antecedentes criminales por cuyo trámite deberá pagar. No me pidas que pague yo por ello. Solo mujeres. Deberá trabajar algunos fines de semana sin previo aviso”.“No podrás dormir en mi apartamento. No podrás invitar a amigos. No podrás ver YouTube o estudiar en tu móvil mientras estés trabajando”