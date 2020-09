Indignación y desolación en las calles de Vila incluidas dentro del confinamiento| Ibiza

«No entendemos nada, no sabemos cómo se ha hecho la división y si atiende a una razón lógica, pero será otro golpe muy duro para el pequeño comercio que no sabemos si superaremos», aseguraba ayer Antonia, una de las trabajadoras de Forn Can Bufí, en la calle Catalunya. La mayoría de los comerciantes lamentaban la falta de información de las autoridades sobre qué se puede y qué no se puede hacer en la zona confinada.