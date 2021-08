Indiana Jones Greatest Adventures en SNES, o cómo Indy hizo su propio Super Star Wars

A comienzos de esta misma semana nos sorprendía la noticia sobre dos nuevas incorporaciones al servicio Antstream. Ni más ni menos que la mítica aventura gráfica point & click Indiana Jones and the Fate of Atlantis y el plataformas Indiana Jones Greatest Adventures de Super Nintendo. Y sorprendió no solamente por ser los primeros juegos de Indy en Antstream, sino por rescatar ese clásico exclusivo del Cerebro de la Bestia del año 1994 y que se vio en la Consola Virtual de Wii.