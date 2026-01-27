India y la UE logran la “madre de todos los acuerdos” con histórico tratado de libre comercio

Después de casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de libre comercio para profundizar sus lazos económicos y estratégicos. El pacto podría impactar a la unas 2.000 millones de personas. El tratado entre dos de los mercados más grandes del mundo llega en un momento en que Washington está imponiendo altos aranceles tanto a India como a la UE, lo que empuja a las principales economías a buscar asociaciones alternativas.