La India y China retoman el tráfico aéreo entre ambos países tras cinco años de suspensión

Se trata del primer vuelo directo entre los dos gigantes asiáticos después de los enfrentamientos fronterizos del valle de Galwan, en el Himalaya, producidos en 2020

