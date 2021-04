India. El 20% de casos de Covid en Maharashtra son de la nueva variante de doble mutación [ENG]

Hasta el momento, el 20% de los casos registrados en Maharashtra presentan la nueva variante de doble mutación. También se están observando casos similares en Gujarat y Chhattisgarh, pero las cifras son todavía pequeñas.Cuando se le preguntó si la nueva variante evadirá las vacunas, el Dr. Rakesh Mishra (Director del Centro de Biología Celular y Molecular) dijo: "No lo sabemos, tal vez no. Pero, en el futuro, no podemos garantizar que las nuevas versiones no sean más problemáticas en este sentido".