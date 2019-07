El independentismo disculpa la 'espantada' de Puigdemont en Estrasburgo

Los partidos independentistas pasan página de la manifestación ante el Parlamento europeo, en Estrasburgo, que organizó el Consell per la República y a la que la ANC dio apoyo logístico. El balance que hacen es en líneas generales positivo, aunque pesa en el ambiente que no marcará un hito en la historia del ‘procés’. Más de 10.000 personas llegadas, en su grandísima mayoría, de Catalunya, respondieron a la llamada de un Carles Puigdemont que, pese a lo prometido, no cruzó el Rin y no se personó ante el Europarlamento.