El sí a la independencia rozaría el 60% si se celebrara un referéndum

La opción de la independencia ganaría por unos 14,5 puntos de ventaja si ahora se celebrara un referéndum, según una encuesta del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cuando se pregunta a los encuestados ¿Si mañana se celebrara un referéndum para decidir la independencia de Catalunya, qué haríais?, el 46% afirma que votaría a favor y un 31'5% que votaría que no. Un 15,4 señala que no votaría, y un 1% apunta que lo haría en blanco. El 6,1% no saben o no contestan.