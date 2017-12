Independencia de Cataluña: Romeva dice que no huyó a Bélgica porque se comprometió con Junqueras | EL MUNDO

El ex conseller de Exteriores y 'número tres' de ERC en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Raül Romeva, ha explicado este jueves que decidió no quedarse en Bélgica junto a otros miembros del Govern destituido por un pacto con el ex vicepresident y líder de los republicanos, Oriol Junqueras. "Sabíamos las consecuencias pero yo había sido cabeza de lista de JxSí y me comprometí, entre otras cosas, con una persona que era Oriol", ha relatado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Romeva ha asegurado que no podía