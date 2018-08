Indemnización en diferido por una agresión sexual

¿Cuánto tiempo debe esperar la víctima de un delito para cobrar la indemnización que le corresponde en ejecución de una sentencia? La ley no fija un plazo tasado, pero es seguro que al legislador no se le pasó por la cabeza que pudiera demorarse 24 años. Ese es el tiempo que el teniente de navío Antonio del Real Pasquín ha solicitado al Tribunal Militar para hacer frente al pago de 57.899,60 €. Pretende satisfacer en plazos de 200 € mensuales la indemnización que corresponde a O. C. S., una marinera que fue víctima de agresión sexual.