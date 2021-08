Indemnización adicional por despido en embarazo

La mayoría de trabajadores saben que el despido estando embarazada se presume nulo a no ser que la empresa pruebe que es procedente. O dicho de otra manera: el despido improcedente se convierte en nulo. No solo en situación de embarazo sino también en cualquiera de las otras. Pues bien, en una sentencia muy importante del TSJ de Madrid (cosa rara, porque son más de pallá que pacá) y que ha pasado muy desapercibida, se ha considerado que el despido estando embarazada no es nulo normal; sino nulo especial.