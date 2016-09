La indefinición de Ciudadanos: De linchar a Chaves y Griñan a conformarse con Barberá

16 meneos 22 clics

Rivera amenazó a Susana Díaz con no apoyar su investidura si los expresidentes no abandonaban antes su escaño en el Parlamento andaluz. Ahora dan por cumplido su pacto con el PP sólo porque la todavía senadora se ha dado de baja en el partido (...) no es el único motivo por el que se le acusa de indefinición. No sólo no es ni de izquierdas ni de derechas ni todo lo contrario, sino que, además, a menudo utiliza una doble vara de medir. Y así ha vuelto a quedar constancia en su gestión de la crisis de la baja de Rita Barberá en el PP.