Una de las hazañas navales que más me impresionan, en lugar del título que he escogido, bien podría llamarse: “Los Héroes del Campbeltown” o “La Operación Chariot”, que es como le llamaron quienes la planearon. En Saint Nazaire, no sólo había una base de submarinos completamente equipada, si no también el único dique seco en poder de los Alemanes capaz de acoger al acorazado Tirpitz, (gemelo del Bismarck).