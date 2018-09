El incumplimiento del 'contrato social' de las tecnológicas empuja a millones de usuarios a abandonar las redes sociales

En un artículo titulado "2018 is the End of Social Media as we Know It", Michael K. Spencer opina que "la era de la confianza en las redes sociales como vía de información se ha terminado" debido a las continuas polémicas sobre la manipulación de la información y los escándalos relativos al uso de datos privados. La juventud está rompiendo con las redes sociales. Un declive que afecta a la casi totalidad de ellas incluyendo Facebook, Twitter y LinkedIn. Todo lo anterior favorece el crecimiento de la "socialización oculta" (dark social).