La increíble riqueza de Nicolás Maduro: aviones privados, joyas y mansiones por valor de 3.800 millones de dólares

Informes de ONGs y medios de comunicación indican que Maduro posee varias residencias en Miami, ubicadas en zonas exclusivas como Coral Gables y Sunny Isles Beach, así como villas en República Dominicana. También afirman que el presidente venezolano posee una gran cantidad de joyas y está vinculado a la minería ilegal de oro y otras actividades.

11 comentarios
HeilHynkel
Aquí vemos a Maduro recibiendo un soborno de oro puro de parte de la oligarquía lo sostiene.  media
3
drstrangelove
Claro que sí, su mansión en Miami estaba al lado de la de Pablo Iglesias, y con los jets privados se corría unas juergas en las Vegas que lo flipas.

Periodismo serio, del weno weno.
2
Leon_Bocanegra
#6 y tiene una mina de diamantes justo al lado de la mina de oro de Zapatero.
1
elsnons
Rápido mariachis , escondan, tapen , entierren .
1
Vamohacalmano
Con que sea cierto el 0.1% del patrimonio que dicen que tiene supuestamente confirmado, ya tiene mucho mas patrimonio y es mas burgues que toda la gente que ha votado negativo a la noticia. El 0.1% del patrimonio que segun la noticia esta confirmado.
0
Kantinero
Estiman, se cree, podría, afirman, esta vinculado, posibles activos,
ONG, cual?
Medios de comunicación, además de Clarin cual?

Observen en #8 triple salto mortal para relacionar los votos negativos con nuestro patrimonio
Y eso me recuerda que tengo que negativizarla
0
AlaarLowe
Como un caramelo a las puerta de un colegio :-D
0
Mltfrtk
#1 Cuenta falsa enero de 2026.
5
calde
#2 Y medio de manipulación dedicado ahora a hacerle publicidad a Milei.

Negativo. No le voy a dar visitas a ningún medio manipulador.
4
Mltfrtk
#4 Es muy burdo, burdísimo, la burdez total, pero van con ello.
3
sotillo
#1 Le ha fallado el no poner unos áticos en Madrid y poner en Miami ¿Quién cojones con dinero se va a querer ir a Miami?
0

