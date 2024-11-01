La increíble riqueza de Nicolás Maduro: aviones privados, joyas y mansiones por valor de 3.800 millones de dólares

Informes de ONGs y medios de comunicación indican que Maduro posee varias residencias en Miami, ubicadas en zonas exclusivas como Coral Gables y Sunny Isles Beach, así como villas en República Dominicana. También afirman que el presidente venezolano posee una gran cantidad de joyas y está vinculado a la minería ilegal de oro y otras actividades.
Periodismo serio, del weno weno.
ONG, cual?
Medios de comunicación, además de Clarin cual?
Observen en #8 triple salto mortal para relacionar los votos negativos con nuestro patrimonio
Y eso me recuerda que tengo que negativizarla
Negativo. No le voy a dar visitas a ningún medio manipulador.