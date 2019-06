En "Wild Way of the Vikings", el narrador Ewan McGregor explica lo que sucede cuando los animales perciben el peligro, como el de un cazador que se aproxima. “La onda de alarma surge a través de la manada como una corriente eléctrica. Es una estrategia de defensa, diseñada para confundir a cualquier depredador. Lograr una muerte limpia en un cuerpo a cuerpo en espiral como esto es difícil ".