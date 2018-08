El Servicio de Noticias Oficial de la República Democrática de Corea del Norte ha anunciado este lunes que su líder, Kim Jong-Un, ha logrado una puntuación de 99, la máxima puntuación, en su primera partida del juego para ordenador Fortnite. Según Corea del Norte, el líder habría conseguido matar a 99 jugadores, una puntuación extraordinaria. "Supreme Leader Kim Jong-Un scores impressive 99 kills in first match of new computer game "Fortnite."" twitter.com/DPRK_News/status/1033078331338575873