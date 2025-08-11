La increíble historia de la patata: surgió de un cruce con el tomate

Un equipo internacional de investigación ha descubierto que las patatas actuales son el resultado de un cruce ocurrido de forma natural en Sudamérica entre plantas de tomate y especies similares a la patata hace unos 9 millones de años. En un estudio publicado en la revista Cell, los investigadores explican que este antiguo evento evolutivo desencadenaría la formación del tubérculo, es decir, la estructura subterránea agrandada que almacena los nutrientes presentes en plantas como la patata, el ñame y el taro.