Incentivos que desmotivan. El efecto Cobra aplicado a la empresa

A veces ocurre que no medimos bien el alcance de nuestras acciones. Cuando crees que has actuado de manera correcta y que tienes todo bajo control, de repente te das cuenta que no solo fue un error sino que además agravó el problema que tratabas de corregir. Es algo parecido al efecto Streisand. Ese fenómeno de internet que se produce cuando alguien pretende censurar u ocultar cierta información y en cambio consigue más repercusión