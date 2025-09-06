El incendio zamorano de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado

El incendio forestal de Castromil que se ha declarado este sábado por la mañana en la localidad zamorana fronteriza con Orense y Portugal está provocado presuntamente de forma intencionada, al igual que el que se declaró el viernes en esta misma localidad, y ambos han puesto "en grave peligro a los ciudadanos y a sus bienes". Los medios de extinción logran a primera hora de esta tarde evitar que el fuego entre en el casco urbano.