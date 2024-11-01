La inanición deliberada como arma de guerra, Primum nocere II

El hambre no es un problema incidental del capitalismo sino su condición de posibilidad. “El ataque a los bancos de semillas en zonas de conflicto —desde Palestina hasta Sudán y Ucrania— revela cómo el ecocidio opera como una estrategia global de dominación. Al destruir la base biológica de la soberanía alimentaria, actores poderosos garantizan que las poblaciones desplazadas y oprimidas sigan dependiendo permanentemente de sistemas alimentarios externos controlados por sus opresores”.