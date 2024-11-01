edición general
La inanición deliberada como arma de guerra, Primum nocere II

El hambre no es un problema incidental del capitalismo sino su condición de posibilidad. “El ataque a los bancos de semillas en zonas de conflicto —desde Palestina hasta Sudán y Ucrania— revela cómo el ecocidio opera como una estrategia global de dominación. Al destruir la base biológica de la soberanía alimentaria, actores poderosos garantizan que las poblaciones desplazadas y oprimidas sigan dependiendo permanentemente de sistemas alimentarios externos controlados por sus opresores”.

Del artículo: «El 31 de julio de 2025 las fuerzas israelíes derribaron el último banco de semillas de Hebrón, una unidad de multiplicación de semillas del banco de la UAWD (Union of Agricultural Work Committees), que en mayo de 2024 el Parlamento israelí propuso declarar como organización terrorista. La destrucción fue un acto político de desposesión, ”en ese acto, no solo se destruyó un recinto, sino el último archivo vivo de la memoria agrícola y el patrimonio cultural palestinos, fruto de generaciones de conservación de semillas y de conocimiento ecológico”.»
Lo mismo hicieron hace ya tiempo con los archivos de propiedad, los registros civiles, nacimientos, bodas, historiales académicos, ... antes incluso de 7 Oct 23.
La desposesión ha sido total.
