Iñaki Williams, el racismo y Santiago Abascal en Salvados: "Si dijese lo que pienso me metería en un problema"

"Como hijo de africanos que vinieron a España a buscar una vida mejor, cuando escuchas estas cosas de Abascal, ¿qué piensas? ¿qué piensas de este líder político?", preguntó Gonzo. Sin embargo, Williams no se pudo 'mojar'. "Si te dijese lo que pienso realmente creo que me metería en un problema. Espero y deseo que la gente no haga caso a semejante sandez", contestó.