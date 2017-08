"in a Heartbeat", el corto animado viral sobre la homosexualidad hecho por un mexicano

'In a Heartbeat' el corto animado sobre la homosexualidad que se ha hecho viral ha sido creado por un mexicano In a Heartbeat', un corto sobre el primer amor en el que a un joven se le salta el corazón del pecho detrás de la persona a la que ama, se ha hecho viral en las redes sociales, superando los 15 millones de reproducciones en Youtube. Este sería un corto como otro si no fuese porque el protagonista se enamora por primera vez de otro chico. El mexicano Esteban Bravo es uno de los padres de este corto de animación...