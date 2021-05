In dubio pro reo: las dudas que el Rey del Cachopo esgrime para no ser declarado culpable de matar y descuartizar a Heidi

In dubio pro reo es uno de los principios fundamentales del derecho penal, que establece que la duda siempre beneficiará al acusado. En el caso de que existieran dudas de que César Román, el Rey del Cachopo, hubiera matado y descuartizado a su novia Heidi Paz, el acusado no podría ser declarado culpable en base a simples sospechas. Si no hay pruebas contundentes, tendrá que ser declarado inocente.