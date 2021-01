La impunidad del asesinato en la Antigua Roma

Que se conozca, la mitad de los emperadores romanos acabaron asesinados, vete tú a saber lo que pasó con los que dicen que murieron de muerte natural. Sin ir más lejos, ¿sabremos algún día la verdad sobre la muerte de Trajano?, me temo que no. También es evidente que estos son solo algunos de los millones de asesinatos cometidos, durante los doce siglos que en occidente pervivió la cultura romana, como entidad política o estado. Si tan poco valía la vida de un emperador, no cuesta mucho imaginar lo que valdría la vida de un triste tabernero.