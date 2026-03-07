Impuestos a los más ricos: Robin Hood es una trampa

El 1% más rico de Estados Unidos disfruta de una quinta parte de los ingresos de la economía y paga casi un tercio de los impuestos federales

Investigaciones recientes muestran que enfrentarse a un punto porcentual adicional en el impuesto sobre la renta reduce en 0,6 puntos porcentuales la probabilidad de que alguien registre una patente en los tres años siguientes. Esta pérdida de esfuerzo emprendedor perjudica más a la sociedad que a los innovadores, que según una estimación capturan solo el 2% del valor que generan.