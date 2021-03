Impuestos y gastos para trabajadores autónomos en Alemania

Con este escrito también quiero desmitificar la idea aquella de que “en todos lados es más barato ser autónomo que en España” que no es del todo cierta, ya he explicado en otra ocasión que de hecho elegí España como mi país de residencia fiscal aún teniendo la opción de hacerlo en Alemania durante los últimos años porque literalmente me salía más a cuenta así que depende de muchas cosas y de como mires los problemas y beneficios.