Mantra es un artista francés que se especializa en pintar medianeras y similares para que dejen de ser grandes superficies anodinas. A menudo los motivos que usa son retratos y animales, muchas veces mezclados con imágenes más o menos abstractas, en especial cuando colabora con Love. Pero sus trampantojos en los que reproduce cajas con mariposas son casi lo que más me ha llamado la atención. (vía Lustik vía This is Colossal)