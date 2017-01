Mi padre acaba de fallecer este mes, y quisiera compartir con todos vosotros este artículo sobre herencias y testamentos. No sabemos lo que podemos evitar si tenemos este trámite bien hecho. Trámites que se pueden solucionar en apenas un mes, ahora se pueden hacer eternos, por no hablar de gravamen económico que supone no disponer de este documento. Espero que sea de vuestro interés y que algo os aporte.